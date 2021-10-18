Михаил Мудрик рассказал, кто привел его к вере в бога.

Молодая звезда донецкого "Шахтера"и молодежной сборной Украины Михаил Мудрик поделился, как он относится к религии.

- Какое место в твоей жизни занимает религия?

- Самое высокое. Для меня это самая большая часть жизни. Возможно, без божьей помощи в футболе ничего не получалось.

- Кто и в каком возрасте привел тебя к вере в бога?

- Бабушка. Мне было 8-9 лет. В детстве я очень боялся темноты. Я помню, когда засыпал мне часто снились кошмары. Мы приехали к бабушке, я ей все рассказал. Она хорошо вышивала картины разные, платочки. И она подарила мне картину, которую вышила собственноручно, по-моему, иконку моего ангела-хранителя Михаила. Сказала: "Когда ложишься, говори: "во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь". Перекрестись, ложись спать и не бойся". С того момента я так начал делать и мне стало легче. С того момента все и началось. Лет в 10 я прочитал Библию детскую, - заявил Мудрик в интервью Youtube-каналу BurBuzz.

Читайте такжеШахтер - Реал: где смотреть матч Лиги чемпионовМихаил Мудрик сейчас является одним из самых талантливых молодых игроков как "Шахтера", так и украинского футбола в целом. В этом году он был номинирован на престижную премию лучшего молодого футболиста Европы "Golden Boy".

Михаил Мудрик: карьера

20-летний Мудрик - воспитанник "Металлиста", "Днепра" и "Шахтера". В основном составе "Шахтера" он дебютировал в октябре 2018 года.

С тех пор он поиграл в аренде за "Арсенал-Киев" и "Десну", а этот сезон проводит в составе "горняков".

Автор: Владимир Медяник