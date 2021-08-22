Специалист хочет повезти сборную Украины на чемпионат мира.

Александр Петраков, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины, назвал свою задачу у руля "желто-синих".

Об этом Петраков сказал в эфире "Футбол NEWS".

"Я себе поставил задание. Я уже давно работаю, и мне неинтересно работать, если никуда не выйти. Мне интересны финальные стадии чемпионатов Европы и мира. И мы с моими помощниками всегда туда попадали, потому что иначе мне неинтересно. Задача одна - попасть в Катар", - сказал тренер.

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Напомним, сообщалось, что Петраков будет руководить сборной Украины в оставшихся матчах квалификации ЧМ-2022. Будет ли работать тренер с командой в следующем году - пока неизвестно.

Сам Петраков пока также не знает, как долго будет руководить сборной:

"Павелко (президент УАФ, - Прим.) мне прямо сказал: это может быть три игры, пять матчей или 55".

Александр Петраков: что о нем известно

Александр Петраков начал тренерскую карьеру в 1993 году. До 2010 года он работал главным тренером в ЦСКА-2, "Спартаке" (Сумы) и "Виннице", а также ассистентом главного тренера в нескольких клубах, включая киевское "Динамо" (в 2001-2005 годах).

С 2010 года Петраков работал с юношескими и молодежными сборными Украины (от 16 до 20 лет).

В 2019 году он привел сборную Украины U-20 к победе на чемпионате мира. Также в его активе выход в полуфинал чемпионата Европы U-19 в 2018 году.

Благодаря победе на чемпионате мира Петраков вошел в число 25 лучших в мире тренеров сборных по версии IFFHS по итогам 2019 года.

Перед тем, как возглавить главную команду страны, Петраков работал со сборной U-18.

Автор: Антон Дударь