Аргентинец вытирал слезы этой салфеткой во время своей прощальной речи.

Лионель Месси прощался с "Барселоной" на созванной пресс-конференции и не смог сдержать слез. Выдающийся футболист использовал бумажную салфетку для того, чтобы вытереть слезы.

На одном из аукционов эту салфетку, которая уже стала артефактом, можно купить.

На платформе Mercado Libre в продажу поступил лот ценой в один миллион долларов - это салфетка Месси. Именно с помощью этой салфетки аргентинец стер слезы с лица.

"Платок со слизисто-генетическим материалом Лионеля Месси. Пригодно для клонирования в будущем. Размеры 20 см x 20 см. Морщинистый, но в хорошем состоянии", - говорится в описании под лотом.

Лионель Месси: уход из "Барселоны"

25 августа прошлого года Месси уведомил "Барселону" о желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Аргентинец считал, что может воспользоваться соответствующим пунктом в контракте. Однако руководство "Барселоны" не отпустило игрока, а Месси не стал идти в суд против родного клуба.

После завершения прошлого сезона Месси стал свободным агентом. Стороны стремились подписать новый контракт, но из-за того, что "Барселона" не вписывается в лимит зарплат согласно правилам чемпионата Испании, сделка была заблокирована.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта назвал причины, по которым не удалось подписать новый контракт с Месси.

Всего аргентинец сыграл за каталонцев 778 матчей, забил 672 гола и отдал 305 голевых передач. Лионель 10 раз выиграл с "Барсой" чемпионат Испании, семь раз Кубок и 8 раз Суперкубок Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов. Месси обладатель шести "Золотых мячей".

Автор: Артем Будрин