"Барселона" и гениальный футболист попрощались друг с другом.

Феноменальный Лионель Месси не смог сдержать своих эмоций на пресс-конференции, которая посвящена его уходу из "Барселоны" и продолжается в эти минуты.

34-летняя легенда прибыл в зал и собирался произнести речь перед собравшимися на церемонии прощания, но из-за слез не смог начать свой спич. Когда Лео все-таки заговорил, то все узнали подробности его ухода из "Барселоны":

"Я сделал все возможное, чтобы остаться, это было то, чего я хотел. Я чувствовал признание и любовь. Надеюсь, смогу вернуться когда-нибудь и стать частью этого клуба. Это мой дом", - сказал Месси.

"Что ж, вариант с ПСЖ возможен. Я еще ни с кем не договорился. Несколько клубов проявили интерес, но до сих пор ничего не закрыто. Мы ведем переговоры, конечно же", - добавил Лео.

"У нас действительно не было проблем с "Барселоной". Мы с клубом договорились обо всех деталях, было полное взаимопонимание, никаких разногласий. Я был убежден, что остаюсь в "Барсе". Но оказалось, что это невозможно из-за правил чемпионата Испании. Когда я узнал об этом, то почувствовал себя так, словно на меня вылили ведро ледяной воды. До сих пор я пытаюсь свыкнуться с этой мыслью".

"Я снизил свою зарплату на 50%, а больше меня ни о чем не просили. Слухи о том, что после этого меня попросили отказаться от еще 30% зарплаты - ложь. Такого не было, это неправда. Мы сделали все возможное, но остаться я не смог. Я всегда был честен с болельщиками. Вокруг много слухов, часто они ложные. Самое важное для меня - сказать людям, которые дали мне так много, правду. С этими людьми я рос, мы вместе радовались".

"В моей голове сейчас много мыслей. До этого момента я никогда не представлял, как я буду жить, уйдя из "Барсы". Моя жизнь полностью изменится. Я был в первой команде с 16 лет. Пришло время начать все сначала", - отметил Месси.

💔 Se nos rompe el corazón, Leo 😥 pic.twitter.com/dbqI4DwpmQ — Diario SPORT (@sport) August 8, 2021

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Лионель Месси: уход из "Барселоны"

25 августа прошлого года Месси проинформировал "Барселону" о желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Аргентинец считал, что может воспользоваться соответствующим пунктом в контракте. Однако руководство "Барселоны" не отпустило игрока, а Месси не стал идти в суд против родного клуба.

После завершения прошлого сезона Месси стал свободным агентом. Стороны стремились подписать новый контракт, но из-за того, что "Барселона" не вписывается в лимит зарплат согласно правилам чемпионата Испании, сделка была заблокирована.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта назвал причины, по которым не удалось подписать новый контракт с Месси.

Всего аргентинец сыграл за каталонцев 778 матчей, забил 672 гола и отдал 305 голевых передач. Лионель 10 раз выиграл с "Барсой" чемпионат Испании, семь раз Кубок и 8 раз Суперкубок Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов. Месси обладатель шести "Золотых мячей".

Автор: Артем Будрин