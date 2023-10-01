Лаутаро Мартинес забил 9 голов в 7 играх в текущем сезоне чемпионата Италии.

В субботу, 30 сентября, состоялся поединок седьмого тура чемпионата Италии по футболу, в котором "Салернитана" принимала миланский "Интер".

Игра проходила на стадионе "Ареки" и завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:0.

Первый тайм этой встречи завершился вничью и без забитых голов. А вот во второй половине встречи в ворота "Салернитаны" влетели сразу четыре мяча.

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Все четыре гола записал себе в актив аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес, который появился на поле на 55-й минуте. Все голы он забил за последние полчаса игры, отличившись на 62-й, 77-й, 85-й и 89-й минутах.

"Салернитана" - "Интер" - 0:4

Голы: Мартинес, 62, 77, 85, 89

Обзор матча:

Отметим, что Лаутаро Мартинес стал первым футболистом в истории Серии А, который записал на свой счет покер, выйдя на поле по ходу матча. В текущем сезоне Серии А на счету аргентинца 9 голов и одна голевая передача.

Напомним, Мартинес является действующим чемпионом мира по футболу. В 2022 году он в составе сборной Аргентины стал победителем мундиаля в Катаре.

Добавим, что миланский "Интер" занимает первое место в турнирной таблице Серии А с 18 очками. "Салернитана" с 3 баллами идет на 19-й позиции.

В следующем туре чемпионата Италии "Интер" сыграет против "Болоньи", а "Салернитана" встретится с "Монцой".

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