Жеребьевка Лиги наций УЕФА 2022-2023 состоится 16 декабря в Швейцарии.
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Жеребьевка, в ходе которой своих соперников узнает и сборная Украины, начнется в 19.00.
В новом розыгрыше турнира в дивизионах A, B и С выступят по 16 сборных, а в дивизионе D - 7 команд.
Читайте такжеТам может быть Украина: стала известна дата жеребьевки плей-офф квалификации ЧМ-2022
Сборная Украины будет выступать в дивизионе В. Она попала в первую корзину и получит в соперники по одной команде из второй, третьей и четвертой корзин (кроме сборной России).
Напомним, сборная Украины опустилась в Лигу В после технического поражения от Швейцарии в прошлом розыгрыше Лиги наций.
Корзины были сформированы на основании рейтинга сборных в Лиге наций 2020-2021.
Состав корзин
Лига В
Корзина 1: УКРАИНА, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия
Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия
Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия
Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения
Лиги А
Корзина 1: Франция, Испания, Италия, Бельгия
Корзина 2: Португалия, Нидерланды, Дания, Германия
Корзина 3: Англия, Польша, Швейцария, Хорватия
Корзина 4: Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия
Лига С
Корзина 1: Турция, Словакия, Болгария, Северная Ирландия
Корзина 2: Греция, Беларусь, Люксембург, Северная Македония
Корзина 3: Литва, Грузия, Азербайджан, Косово
Корзина 4: Казахстан / Молдова, Кипр / Эстония, Гибралтар, Фарерские острова
Лига D
Корзина 1: Казахстан / Молдова, Кипр / Эстония, Лихтенштейн, Мальта
Корзина 2: Латвия, Сан-Марино, Андорра
Лига наций 2022-2023: что еще известно
- Розыгрыш Лиги наций стартует 2 июня 2022 года.
- Победители групп в Дивизионе А сыграют в финальной стадии Лиги наций 14–18 июня 2023 года.
- Команды, которые займут первые места в своих группах дивизионов В, С и D, поднимутся в дивизионы А, В и С. Сборные, которые станут последними в дивизионах А и В, понизятся в дивизионы В и С. Две худшие сборные дивизиона С (определятся в плей-офф) отправятся в дивизион D.
- 12 лучших сборных Лиги наций (кроме тех, кто попадет на Евро-2024 напрямую) разыграют три путевки на чемпионат Европы, который пройдет в Германии.