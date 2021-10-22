Украинская сборная в следующем розыгрыше турнира сыграет в дивизионе В.

Жеребьевка Лиги наций УЕФА 2022-2023 состоится 16 декабря в Швейцарии.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Жеребьевка, в ходе которой своих соперников узнает и сборная Украины, начнется в 19.00.

В новом розыгрыше турнира в дивизионах A, B и С выступят по 16 сборных, а в дивизионе D - 7 команд.

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Сборная Украины будет выступать в дивизионе В. Она попала в первую корзину и получит в соперники по одной команде из второй, третьей и четвертой корзин (кроме сборной России).

Напомним, сборная Украины опустилась в Лигу В после технического поражения от Швейцарии в прошлом розыгрыше Лиги наций.

Корзины были сформированы на основании рейтинга сборных в Лиге наций 2020-2021.

Состав корзин

Лига В

Корзина 1: УКРАИНА, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия

Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия

Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия

Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения

Лиги А

Корзина 1: Франция, Испания, Италия, Бельгия

Корзина 2: Португалия, Нидерланды, Дания, Германия

Корзина 3: Англия, Польша, Швейцария, Хорватия

Корзина 4: Уэльс, Австрия, Чехия, Венгрия

Лига С

Корзина 1: Турция, Словакия, Болгария, Северная Ирландия

Корзина 2: Греция, Беларусь, Люксембург, Северная Македония

Корзина 3: Литва, Грузия, Азербайджан, Косово

Корзина 4: Казахстан / Молдова, Кипр / Эстония, Гибралтар, Фарерские острова

Лига D

Корзина 1: Казахстан / Молдова, Кипр / Эстония, Лихтенштейн, Мальта

Корзина 2: Латвия, Сан-Марино, Андорра

Лига наций 2022-2023: что еще известно

Розыгрыш Лиги наций стартует 2 июня 2022 года.

Победители групп в Дивизионе А сыграют в финальной стадии Лиги наций 14–18 июня 2023 года.

Команды, которые займут первые места в своих группах дивизионов В, С и D, поднимутся в дивизионы А, В и С. Сборные, которые станут последними в дивизионах А и В, понизятся в дивизионы В и С. Две худшие сборные дивизиона С (определятся в плей-офф) отправятся в дивизион D.

12 лучших сборных Лиги наций (кроме тех, кто попадет на Евро-2024 напрямую) разыграют три путевки на чемпионат Европы, который пройдет в Германии.

Автор: Антон Дударь