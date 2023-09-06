В первом туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против "Порту".

Футбольный эксперт Виктор Леоненко оценил шансы донецкого "Шахтера" на выход в евровесну.

Бывший нападающий киевского "Динамо" считает, что "горнякам" по силам занять третье место в группе Лиги чемпионов и пробиться в плей-офф Лиги Европы.

"Шансы у "Шахтера" на выход в евровесну есть. Я думаю, "Антверпен" будет 4-м, но тут вопрос. Если Лига Европы, то кто попадется? Лига конференций, мы знаем, что там можно подольше задержаться и болельщиков как-то порадовать.

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Проблема "Шахтера" сейчас это то, что много пропускают. А с другими командами "Шахтер" много забивать не будет, я имею в виду, в еврокубках. Это здесь можно забить, сколько захочешь. И то не всегда получается, как мы видим. Пенальти, красные карточки. Я так понимаю, тренеры не собираются или не могут что-то сделать с этим.

Конечно я думаю, что все будут болеть за команду, которая играет в еврокубках. С этой "Барселоной" можно играть. С "Порту" будет тяжело, они всегда мало пропускают. Хотелось бы, чтобы было не стыдно", - написал Леоненко в своем телеграм-канале.

Напомним, в групповом раунде Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет в группе Н. Соперники "горняков" - "Барселона", "Порту" и бельгийский "Антверпен".

Групповой этап Лиги чемпионов-2023/24 стартует 19 сентября. В первом туре "Шахтер" сыграет против португальского "Порту".

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