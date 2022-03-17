Состоялись все матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.
Результаты 1/8 финала ЛЧ
Лилль (Франция) – Челси (Англия) – 1:2 (первый матч – 0:2)
Голы: Бурак Йылмаз, 38 (пенальти) - Пулишич, 45, Аспиликуэта, 71
Ювентус (Италия) – Вильярреал (Испания) – 0:3 (первый матч – 1:1)
Голы: Морено, 78 (пенальти), Пау Торрес, 85, Данжума Груневелд, 90+2 (пенальти)
Манчестер Юнайтед (Англия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 0:1 (первый матч - 1:1)
Гол: Ренан Лоди, 41
Аякс (Нидерланды) – Бенфика (Португалия) – 0:1 (первый матч – 2:2)
Гол: Дарвин Нуньес, 77
Реал (Испания) – ПСЖ (Франция) – 3:1 (первый матч – 0:1)
Голы: Бензема, 61, 76, 78 – Мбаппе, 39
Ливерпуль (Англия) – Интер (Италия) – 0:1 (первый матч – 2:0)
Гол: Лаутаро Мартинес, 61
Бавария (Германия) – Ред Булл Зальцбург (Австрия) – 7:1 (первый матч – 1:1)
Голы: Левандовски, 12, пенальти (1:0), Левандовски, 21, пенальти (2:0), Левандовски, 23 (3:0), Гнабри, 31 (4:0), Мюллер, 54 (5:0), Кьергор, 70 (5:1), Мюллер, 83 (6:1), Сане, 85 (7:1)
Манчестер Сити (Англия) – Спортинг (Португалия) – 0:0 (первый матч – 5:0)
Жеребьевка 1/4 финала состоится 18 марта.
Лига чемпионов 2021-2022: главное
- Плей-офф турнира стартовал 15 февраля и продлится до 28 мая - на эту дату запланирован финальный матч.
- "Челси" защищает статус обладателя трофея.