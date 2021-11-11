С Довбиком и Малиновским: Петраков объявил стартовый состав на матч против Болгарии

Александр Зубков тоже вернулся в основу.

Стал известен стартовый состав сборной Украины на товарищескую встречу против национальной команды Болгарии. УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Болгария. Украина: Бущан, Соболь, Кривцов, Матвиенко, Тымчик, Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Зубков, Ярмоленко, Довбик Запасные: Пятов, Ризнык, Корниенко, Качараба, Караваев, Степаненко, Коваленко, Буяльский, Цыганков, Гармаш, Сикан, Яремчук Болгария: Михайлов, Велковски, Димитров, Христов, Йорданов, Неделев, Цонев Б., Цонев Р., Кирилов, Десподов, Илиев А Запасные: Вуцов, Караджов, Турицов, Петков, Янков, Костадинов, Иванов, Минчев, Чочев, Илиев Д., Цветанов, Илиев И. Поединок пройдет в Одессе и начнется в 19.30. Читайте такжеГенеральная репетиция перед боснийцами: анонс матча Украина - Болгария Украина - Болгария: перед матчем История противостояний между командами насчитывает 4 встречи: трижды побеждала Украина (3:0, 1:0 и 1:0) и один раз была зафиксирована ничья (1:1). Все матчи были товарищескими.

25 игроков были вызваны в расположение сборной Украины на этот сбор. Травмированного Виталия Миколенко в лагере заменил Виктор Корниенко.

Рассудит соперников бригада арбитров из Турции во главе с Ардой Кардезлером. Обязанности четвертого рефери будет исполнять украинец Виталий Романов. Автор: Артем Будрин

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