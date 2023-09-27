Поединок за Суперкубок УЕФА будет принимать Национальный стадион в Варшаве.

Союз европейских футбольных ассоциаций определился с местом проведения поединка за Суперкубок УЕФА-2024.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, матч за Суперкубок УЕФА-2024 состоится 14 августа следующего года в Варшаве на Национальном стадионе, который вмещает 58 580 зрителей. Арена была построена к чемпионату Европы-2012, который проходил в Украине и Польше.

Отметим, что именно на этой арене "Днепр" драматично проиграл испанской "Севилье" (2:3) в финале Лиги Европы в сезоне-2014/15.

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Напомним, в матче за Суперкубок УЕФА ежегодно встречаются действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В этом году матч за Суперкубок УЕФА проходил на стадионе "Георгиас Караискакис" в греческом городе Пирей. Победителем турнира стал английский "Манчестер Сити". "Горожане" победили испанскую "Севилью" в серии пенальти 5:4. В основное время игра завершилась вничью - 1:1.

Наиболее титулованными клубами турнира являются "Барселона", "Реал" Мадрид и "Милан", которые выигрывали этот трофей по пять раз.

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