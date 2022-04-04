Рустам Худжамов хочет, чтобы в Украине создали организацию по примеру Моссада.

Бывший вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал массовые военные преступления российских оккупантон на Киевщине, где они издевались и убивали мирных жителей.

Худжамов назвал происходящее геноцидом украинского народа и выступил за то, чтобы в Украине была создана специальная организация по примеру Моссада, которая мстила бы российским захватчикам за их преступления.

"Геноцид украинцев… Это именно то, что происходит по всей стране, это то, что творила биомасса, которая почему-то называет себя людьми… Лично я за то, чтобы у нас в стране после войны была бы создана организация по примеру Моссада.

Чтобы этих свиней резать по всем уголкам мира, включая их вы***дков и радующихся награбленному жен. Резать без сожаления, как скот, на глазах у их детей. Если такая служба будет создана, то я хочу быть в ней", - написал Худжамов на своей странице в Instagram.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

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