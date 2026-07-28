Руслан Ротань рассказал, как Геннадий Буткевич поддержал 'Полесье' перед матчем с 'Копенгагеном': 'Мы все – украинцы'.

Уже 29 июля ФК "Полесье" сыграет ответный матч против "Копенгагена" во 2-м раунде отборочного турнира Лиги конференций. Напомним, что предыдущий матч завершился напряжённой ничьей 3:3.

Как рассказал в интервью главный тренер Руслан Ротань, президент "Полесья" Геннадий Буткевич очень сильно поддержал команду, подчеркнув, что потенциал нужно раскрыть победами.

Давайте вспомним предматчевую напутственную речь Геннадия Буткевича перед первой игрой "Полесья" против "Копенгагена", пишет "Центр новин".

"Все победы, поражения, ничьи. Все, что мы делали в течение года, привело нас к этому моменту. Соперник сложный, сильный, умелый, профессиональный. Они думают, что это так и есть. Никто нам не дарит победу. Усику никто не дарил победу. Ни разу не давали так, чтобы Усик выиграл. Усику говорили, что он проиграет, потому что те больше, сильнее и так далее".

Президент "Полесья" также подчеркнул, что удачный старт в еврокубках важен для имиджа Украины на европейской арене.

"Но они одного не учитывают. Мы все – украинцы. Неважно, на каком языке кто говорит, какой у нас оттенок кожи и какое вероисповедание. Мы сегодня украинцы. И мы должны это показать", – заявил Геннадий Буткевич.

Ответный матч между "Копенгагеном" и "Полесьем" состоится в среду, 29 июля, в Дании. Начало матча – в 20:00 по киевскому времени.

В третьем раунде квалификации "Полесье" может сыграть с победителем противостояния между Дебреценом и Пюником.

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