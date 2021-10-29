На нем были проведены три матча Евро-2012.

29 октября 2011 года во Львове состоялось торжественное открытие "Арены Львов". Стадион был частью подготовки Украины к проведению чемпионата Европы по футболу Евро-2012. И, по словам вице-премьер-министра по подготовке турнира Бориса Колесникова, этот объект был наиболее сложным.

Об этом пишет "Украина - наш дом".

"Еще 15 марта 2010 года на месте будущего стадиона стояли только колышки, куски бетонных конструкций и спорящие между собой главный строитель и архитектор на тему: как же все таки строить. У нас было 15 месяцев, и наша команда строителей вместе с архитекторами сделали невозможное – стадион был закончен вовремя. На нем были проведены три матча Евро-2012, а после этого там регулярно играет сборная Украины, которая не проиграла на этом стадионе ни одной встречи. Трудно поверить, что прошло уже 10 лет. Хочу поздравить с этой датой всех строителей, архитекторов, городское и областное руководство, поблагодарить за их усилия и вклад, который они внесли в развитие нашей страны, а также пожелать новых побед на Арене Львов", - подчеркнул Борис Колесников.

Директор по проведению Евро-2012 от УЕФА Маркиян Лубкивский, в свою очередь, отметил что строительство объекта было успешно завершено благодаря слаженной работе и огромным усилиям строителей, а также менеджмента.

"Работы на львовском стадионе начались в 2010 году. Именно с того момента начался отсчет ежедневного строительства арены, который завершился незадолго до начала турнира. Для того, чтобы стадион можно было использовать во время Чемпионата Европы, он должен пройти через ряд операций, чтобы команда точно понимала, как нужно управлять таким сложным объектом. Это все было сделано. В этом - огромная заслуга строителей, и, конечно, менеджмента, который управлял строительством", - подытожил Лубкивский.

Автор: Иван Бойко