Сборная Украины уступила Англии в стартовом матче квалификации ЧЕ-2024.

В воскресенье, 26 марта, в поединке второго тура отбора на Евро-2024 по футболу сборная Украины проиграла против национальной команды Англии.

Матч проходил на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань подвел итоги встречи. 41-летний специалист отметил, что его подопечные не дотерпели в первом тайме, что серьезно ударило по психологии.

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"Считаю, немного не дотерпели под конец тайма. Конечно, когда пропускаешь голы в раздевалку, то уже психологически надо по-другому настраиваться. Когда идешь в раздевалку со счетом 0:2 на табло, когда за 2 минуты удваивают, то это становится сложной задачей. Потому что мы понимали, против кого мы играем.

Мы играли против Англии, против сильной команды. Вы видели, что мастерство этой команды на очень высоком уровне. Я могу сказать, что ребята заслуживают большего. У нас очень хорошая команда, нужно время. Вы видите, что эта команда способна на большее", - приводит слова Ротаня официальный сайт УАФ.

Также Руслан Ротань прокомментировал свои кадровые решения в матче со сборной Англии. В частности, он объяснил, почему решил перевести Александра Зинченко во втором тайм на правый фланг.

"Когда заходили во фланг, мы потеряли очень много мячей, поэтому в этой позиции я рассчитывал на то, что мы не будем терять мячи и больше будем контролировать игру. С этим связано.

Плюс выпустил свежих игроков в середину, чтобы дать толчок и все же смочь переломить ход встречи, быть немного активнее впереди. Но, к сожалению, нам не удалось быть агрессивными впереди в этой игре.

Понимаете, когда матч закончился с результатом, который имеем на табло, то можно многое говорить сейчас и оправдываться. Но перед игрой мы имеем план, который мы видим. Мы понимали прекрасно, что первые минуты в первом тайме будут для нас сложными, сборная Англии будет нас прессовать, будет активно накрывать, будет давать мало времени на работу с мячом. В первом тайме нужно было просто выдержать этот натиск, хорошо контролировать мяч.

И как раз была идея во втором тайме, что Цыганков, который сейчас действительно в прекрасной форме, я согласен с вами, должен был выйти и сделать результат своими успешными действиями. Но, к сожалению, эти моменты и планы не сходятся. Можно по-разному это оценивать. Но это было мое решение, я его принял.

Что касается выхода Довбика на замену, то, возможно, можно было немного раньше. Однако Яремчук хорошо работал на оборону", - рассказал Ротань.

Отметим, что это был первый официальный матч для Руслана Ротаня на должности главного тренера сборной Украины. 41-летний специалист заменил на этом посту Александра Петракова.

Сборная Украины в отборе на Евро-2024: результаты и турнирное положение

В квалификации ЧЕ-2024 по футболу сборная Украины выступает в группе С, где их соперниками являются сборные Англии, Италии, Северной Македонии и Мальты.

Чтобы завоевать прямую путевку на континентальное первенство, нужно занять первое или второе место в группе отбора.

Матч против Англии был первым для "сине-желтых" в отбора не Евро-2024.

Турнирное положение команд в группе С: Англия (2 матча, 6 очков), Италия (2 матча, 3 очка), Северная Македония (1 матч, 3 очка), Украина (1 матч, 0 очков), Мальта (2 матча, 0 очков).

Следующие свои матчи в отборе на ЧЕ-2024 сборная Украины сыграет в июне: против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

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