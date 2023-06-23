Наставник "сине-желтых" ожидает тяжелого поединка.

В субботу, 24 июня, сборная Украины U21 сыграет против сверстников из Румынии в рамках 2-го тура группового этапа молодежного Евро-2023 по футболу.

Главный тренер "сине-желтых" Руслан Ротань поделился мыслями о предстоящей дуэли. Специалист отметил, что ожидает тяжелый матч как в физическом, так и в психологическом плане.

"Не надо обращать внимание на матч и на результат в игре со сборной Испании. Ведь сборная Испании есть сборная Испании. После поражения Румыния будет уже другой командой, которая сделает выводы. Им некуда деваться - только бороться за результат против нас.

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Поэтому мы должны быть супермотивированы, должны понимать, что проводим матч против команды, которая принимает этот турнир, будем играть и против трибун, которые болеют за хозяев.

Мы ожидаем тяжелый матч как в физическом, так и в психологическом плане. Считаю, что нам, в первую очередь, надо ребят восстановить и очень хорошо подготовиться, сделать видеообзор, анализ матчей Румынии.

С самого начала, когда мы еще собирались, то мы обращаем внимание на свою игру. Каждый раз хотим прогрессировать, каждый раз хотим совершенствоваться, поэтому все равно акцент будет сделан именно на нашей игре", - приводит слова Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, в первом туре молодежного Евро-2023 сборная Украины победила Хорватию со счетом 2:0, а Румыния уступил Испании (0:3).

Матч Румыния - Украина пройдет в Бухаресте на стадионе "Стяуа". Начало игры - в 19:00 по киевскому времени.

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