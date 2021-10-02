Журналисты насмехались над украинской фамилией тренера.

Главный тренер молдавского футбольного клуба "Шериф" Юрий Вернидуб остроумно ответил на "троллинг" со стороны российских журналистов.

Разговор между Вернидубом и россиянами цитирует Спорт-Экспресс.

Журналисты хотели подколоть тренера его необычной фамилией.

"Юрий Николаевич, не можем не спросить на тему, которая, судя по комментариям, сильно волнует болельщиков. Когда вы все-таки вернете дуб?" – спросили представители росЗМІ.

Читайте также"Обычные люди не понимают": Милевский объяснил, почему футболисты заслуженно зарабатывают большие деньгиНа что тренер "Шерифа" ответил: "Почитайте украинскую сказку "Котигорошок". Там есть все фамилии и Вернигора и Вернидуб и другие. Это все сказочные герои. И я горжусь своей фамилией! У меня казацкий род".

Когда же у россиян шутка не удалась, они попробовали еще раз: "Значит, дуб не вернете?"

"Нет, он будет стоять вечно! Потому что у меня есть два сына и два внука. Этот род будет на всю жизнь. Я этим горжусь", – подчеркнул Вернидуб.

Под руководством Вернидуба в действующем сезоне молдавский "Шериф" впервые в истории пробился в групповой турнир Лиги чемпионов, где победил украинского "Шахтера" со счетом 2:0 мадридский "Реал" со счетом 2:1.

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Автор: Виолетта Орлова