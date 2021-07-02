Анатолий Бышовец подчеркнул, что футбол в Украине исторически доминировал.

Бывший тренер сборных СССР, России, донецкого "Шахтера" и ряда других команд Анатолий Бышовец сравнил украинский и российский футбол.

Отвечая на вопрос tnv.ru о том, почему Украина добилась результата на Евро-2020, а Россия провалилась, Бышовец отметил:

"Исторически так сложилось, что футбол в Украине доминировал, а российского футбола никогда и не было. Скорее это был московский футбол. Ну и мы все знаем, что сборная Украины комплектуется по базовому принципу. В основном составе стабильно по 5-6 представителей киевского "Динамо".

"Вопрос подготовки резерва в украинскую сборную поставлен очень серьезно. Они готовят свою молодежь, а не занимаются массовой закупкой игроков, как это принято в некоторых российских клубах. В итоге киевское "Динамо" становится чемпионом в Украине, опережая донецкий "Шахтер", у которого несколько другой подход", - добавил специалист.

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Бышовец подчеркнул, что сборная Украины прошла процесс перестройки, а Россия не прогрессирует:

"Команда Андрея Шевченко перестроилась, в сборной прошла смена поколений, а сборная России до сих пор живет где-то в 2016-2017 годах. Прогресса у нас с тех времен так и не получилось. И, главное, перспектив каких-то не видно. Допустим придет какой-то новый тренер, и я с трудом представляю, какая у нас команда будет играть с хорватами в сентябре".

Напомним, сборная Украины на Евро-2020 дошла до четвертьфинала, а Россия не смогла выйти из группы.

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Автор: Антон Дударь