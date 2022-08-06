Дмитрий Пивень после 24 февраля сразу записался в ряды Вооруженных сил Украины.

Официальный сайт ФК "Динамо" сообщил о гибели на фронте воспитанника киевского клуба Дмитрия Пивня.

Мужчина в детстве учился в ДЮФШ "Динамо", но с игровой карьерой у него не сложилось. С момента начала полномасштабной войны с россией Дмитрий сразу записался в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защищать родную землю.

Не имея боевого опыта, воин с позывным "Птаха" прошел учебно-тренировочные сборы, после чего в составе мотострелкового батальона отправился на Донецкое направление, где находился "на нуле".

Несколько дней назад родных всколыхнуло печальное известие о гибели Дмитрия во время одного из боев.

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