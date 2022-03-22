Основатель украинского фан-клуба ФК "Манчестер Юнайтед" Александр Кукин был убит в результате того, что российские оккупанты обстреляли его авто.
"Манчестер Юнайтед" на своем официальном сайте выразил скорбь и соболезнования об этой трагедии.
Дочь Алиса и супруга Алина Кукина в результате обстрела российскими фашистами по машине также пострадали. Их доставили в госпиталь и прооперировали.
На страничке фан-клуба в соцсетях сообщили, что Александр погиб 3 марта 2022 года. Он пытался вывезти на машине свою жену и ребенка из территории, которую собирались оккупировать войска РФ.
В 2002 году Кукин основал фан-клуб "МЮ" под названием "Киевские красные".
"Манчестер Юнайтед" окажет помощь семье погибшего.