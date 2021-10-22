В московском "Локомотиве" подумали, что они играют против "Баварии", а не "Галатасарая".

Забавный случай произошел перед матчем третьего тура Лиги Европы, в котором московский "Локомотив" принимал стамбульский "Галатасарай".

За пару минут до начала игры на домашнем стадионе "Локомотива" на табло вывели стартовый состав стамбульцев. Однако вместо имен и фамилий игроков турецкого гранда там был размещен состав мюнхенской "Баварии". К тому же почему-то 10 фамилий было, а не 11 как положено стартовому составу.

Хотя эмблема была именно "Галатасарая", а также правильно был указан тренер турков Фатих Терим.

"Локомотив" - "Галатасарай": итоги матча

В этом поединке "Локомотив" проиграл туркам со счетом 0:1.

"Локомотив" потерпел второе поражение в турнире и занимает в группе E последнее место. "Галатасарай" одержал вторую победу, набрал 7 очков и возглавляет таблицу.

Автор: Артем Будрин