Форвард "Александрии" Сергей Гринь объяснил свои слова о "спорте вне политики".

Нападающий "Александрии" Сергей Гринь успел сделать странное заявление о возможном трансфере в российские клубы, а затем опроверг свои слова.

Сперва 27-летний футболист в интервью ua-football.com сказал, что спорт и политика - разные вещи.

- Немного отойдем от футбола. Вы родом из Волновахи, поэтому вспомним неприятную часть истории Украины: начало войны на Донбассе. Как ваши близкие встретили наступление российских боевиков?

- У меня родители там до сих пор живут. Поскольку не было "ДНР" в Волновахе, то они решили остаться там. Я предлагал родителям переехать, но они отказались. Они сказали, что там дом, и все нормально. Что сейчас там безопасно. Был только один обстрел автобуса, но из моей семьи тогда никто не пострадал.

- Вот после таких действий со стороны российских оккупантов, вы могли бы переехать играть в российском чемпионате?

- Не знаю... Я не хочу вообще разговаривать о политике, потому что спорт и политика - это разные вещи.

После этого Гринь попытался растолковать свои слова в комментарии для Тribuna.com.

- Нашумевший ваш ответ о спорте и политике и возможности перехода в российский клуб. Может вас не так поняли?

- Я наберу этого идиота, который брал интервью.

- Так Россия - агрессор? И чей Крым?

- Почему вы у меня спрашиваете о России и Крыме? Я перенес уже три операции, жду четвертой. Я живу в Украине, моя семья также живет в Украине, я родился в Украине. Какой еще возможный переход в Россию? Я думаю как бы мне побыстрее выздороветь и вернуться в состав "Александрии".

- Желаю вам скорейшего выздоровления, но вы все-таки не ответили.

- Ну, конечно, Россия - агрессор, Крым - наш.

Заметим, что Гринь выступал за молодежные сборные Украины разных возрастных категорий. Сергей является воспитанником "Шахтера", затем он играл за такие клубы УПЛ как "Верес" и "Заря". Гринь защищал также цвета "Олимпика" и киевского "Арсенала".

В сезоне 2019/20 украинский форвард выступал за датский клуб "Вайле". С 2021 года он играет за "Александрию".

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Автор: Артем Будрин