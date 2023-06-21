Криштиану Роналду сыграл свой 200-й матч за национальную сборную.

Во вторник, 20 июня, состоялся поединок четвертого тура отбора на Евро-2024, в котором сборная Португалии противостояла Исландии.

Встреча проходила в Рейкьявике и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке забил Криштиану Роналду - форвард "Аль-Насра" отличился на 90-й минуте игры.

Видео дня

Исландия – Португалия – 0:1

Гол: Роналду, 90

Обзор матча:

Отметим, что для форварда сборной Португалии Криштиану Роналду эта игра стала 200-й в футболке национальной команды, что является мировым рекордом. Благодаря этому Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса. Перед матчем ему выдали сертификат как первому в мире футболисту, сыгравшему за национальную сборную 200 игр.

Ближайший преследователь португальского футболиста - Бадр Аль-Мутава из Кувейта. На его счету 196 матчей за национальную команду.

Добавим, что 38-летнему португальцу также принадлежит рекорд по количеству голов за сборные. Криштиану забил 123 мяча в футболке национальной команды Португалии.

В других матчах группы J отбора на Евро-2024 сборная Боснии и Герцеговины сенсационно проиграла Люксембургу, а Словакия победила Лихтеншейн.

После четырех туров в активе сборной Португалии 12 набранных очков, команда идет на первом месте. Вторая строчка у Словакии, которая набрала 10 баллов. Далее идут Люксембург (7), Босния и Герцеговины (3), Исландия (3) и Лихтенштейн (0).

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