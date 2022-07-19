Криштиану Роналду решил сделать укол ботокса в интимное место.

Звездный футболист "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду заподозрен в инъекциях ботокса в свой половой орган.

Как сообщает издание La Razon, целью внутримышечных инъекций является увеличение толщины пениса. Мужской орган можно увеличить от 1 до 2-3 см.

Испанские журналисты уточняют, что такой процедурой часто пользуются порнозвезды, при этом положительный результат процедура не гарантирует. Эффект от нее может длиться от 18 до 24 месяцев и является обратимым, а вмешательство не требует наложения швов.

"Бывшая звезда "Реала", по-видимому, принял новый распорядок дня, чтобы сохранить свою вечную молодость. Инъекция ботокса увеличивает удовлетворение как человека, который сделал ее, так и его партнера, в данном случае Джорджины Родригес", - пишут испанские СМИ.

Роналду далеко не впервые прибегает к эстетическим операциям. Ранее знаменитый футболист пользовался услугами косметологов для исправления проблем с лицом, зубами, волосами и носом. Кроме того, Криштиану открыл собственную клинику для лечения волос Insparya Hair Clinic.

Напомним, в апреле этого года у Роналду и его возлюбленной Джорджины Родригес родилась девочка. Пара ждала двойню, однако сын умер при рождении.

Ранее УНИАН сообщал, что Криштиану Роналду пропустил несколько подряд тренировок "Манчестер Юнайтед" и не отправился на предсезонное турне с "красными дьяволами". По данным СМИ, португалец хочет покинуть английский клуб, поскольку не верит в шансы выиграть английскую Премьер-лигу в следующем сезоне с "красными дьяволами", а также из-за того, что хочет играть в Лиге чемпионов, куда не смог пробиться клуб.

Криштиану Роналду: карьера в "Манчестер Юнайтед"

Роналду выступает за английский клуб с августа 2021 года, перейдя из "Ювентуса" за 15 миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 Роналду провел 38 матчей в составе "красных дьяволов" во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал три голевые передачи. Он стал лучшим бомбардиром команды по итогам сезона.

Контракт Роналду с "красными дьяволами" истекает в 2023 году.

Вас также могут заинтересовать новости: