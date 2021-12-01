Криштиану Роналду отреагировал на пост своего фан-аккаунта.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировал публикацию в сети, в котором говорится об итогах церемонии "Золотой мяч-2021".

Фан-аккаунт звездного португальца в Instagram опубликовал пост, в котором перечисляются достижения Роналду в 2021 году, а также говорится о том, что он незаслуженно стал шестым в голосовании за "Золотой мяч", а Лионель Месси незаслуженно получил награду.

Роналду оставил комментарий под этой публикацией, написав: "Факты".

В публикации говорится следующее:

"Криштиану Роналду в этом году: Кубок Италии, Суперкубок Италии, лучший бомбардир Евро, лучший бомбардир чемпионата Италии, лучший бомбардир "Ювентуса" в сезоне-2020/21, лучший бомбардир "Манчестер Юнайтед" в сезоне-2021/22. Также он стал лучшим бомбардиром в истории футбола по количеству голов в официальных матчах, стал лучшим бомбардиром в истории сборных, стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом в истории Евро.

43 гола за год, 6 голов в 5 играх Лиги чемпионов, все решающие, и этот парень, независимо от возраста, продолжает творить чудеса и поражать мир. Однако они ставят этого парня на 6-е место… Вы действительно думаете, что 5 игроков добились большего, чем он, за этот год? Ни за что.

Он мог бы спокойно бороться за эту награду, и битва с Левандовски была бы хороша. В индивидуальном плане Роберт был невероятен, и у "Баварии" был сезон лучше, чем у "Ювентуса", но на уровне сборных Роналду был лучше.

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А кому достался приз? Месси, который выигрывал лишь Кубок Испании с "Барселоной", не забивал голы в ворота "Реала" с тех пор, как Криштиану ушел, исчезает в главных играх сезона, выиграл Кубок Америки, который должен был проходить каждые четыре года, но проводится практически каждый год. Он не забил ни в финале, ни в полуфинале. И проводит слабый сезон в "ПСЖ".

Чтобы Криштиану выиграл этот приз, он должен быть неоспоримо лучшим на 300 процентов. С Месси все наоборот. Он может провести скромный сезон, и они всегда найдут способ вручить приз ему. Грабеж. Грязь. Позор. Тот, кто достаточно умен, понимает, кто на самом деле заслуживает "Золотой мяч". Получать незаслуженные награды - ложное счастье. Роналду всегда будет лучшим в истории!".

"Золотой мяч-2021": итоги

Обладателем "Золотого мяча" по итогам голосования стал Лионель Месси. Он уже в седьмой раз в карьере выиграл эту награду.

Стало известно, сколько баллов получили Месси и Роберт Левандовски - отрыв получился незначительным.

На церемонии "Золотой мяч-2021" Левандовски получил награду лучшему нападающему года.

Криштиану Роналду занял в голосовании шестое место, пропустив вперед также Н'Голо Канте, Карима Бензема и Жоржиньо.

Автор: Антон Дударь