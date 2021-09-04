"Манчестер Юнайтед" сделал запрос в британское правительство, но получил отказ.

Звездный нападающий Криштиану Роналду был отправлен на карантин после того, как прилетел из расположения сборной Португалии в Англию, где вновь будет выступать за "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Manchester Evening News, Роналду предстоит провести на карантине пять дней. Во второй и пятый день он будет сдавать тесты на коронавирус.

Таковы правила для всех людей, которые прилетают в Великобританию из Португалии.

"Манчестер Юнайтед" делал запрос в британское правительство с просьбой отменить необходимость прохождения карантина для португальца, но получил отказ.

Таким образом, Роналду сможет приступить к тренировкам с "МЮ" лишь через пять дней и присоединится к тренировкам с командой за три дня до матча АПЛ с "Ньюкаслом".

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Отметим, что форвард досрочно покинул расположение сборной Португалии, так как будет пропускать матч против Азербайджана из-за перебора желтых карточек. Если бы нападающий оставался в сборной еще на одну игру, ему пришлось бы пропустить поединок с "Ньюкаслом".

Трансфер Роналду в "МЮ"

27 августа Роналду попрощался с одноклубниками по "Ювентусу" и покинул Турин. В этот же день "Манчестер Юнайтед" объявил о договоренности с "Юве" по трансферу португальца.

31 августа Роналду подписал контракт, посвятив свое возвращение в клуб Алексу Фергюсону.

По неофициальным данным, "МЮ" заплатил "Ювентусу" 15 миллионов евро плюс 8 миллионов в качестве бонусов. Контракт португальца рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон. Он будет зарабатывать 25 миллионов фунтов в год.

Ранее Роналду выступал за "Ман Юнайтед" с 2003 по 2009 годы. На его счету 292 матча, 118 голов и 9 трофеев, включая победу в Лиге чемпионов и три чемпионских титула в АПЛ.

Автор: Антон Дударь