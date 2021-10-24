Форвард был разъярен тем, что его команда проигрывала с разгромным счетом.

Португальский нападающий Криштиану Роналду отметился грязным поступком во время матча 9-го тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем".

В конце первого тайма при счете 0:3 в пользу "Ливерпуля" Роналду вел борьбу за мяч с полузащитником мерсисайдцев Кертисом Джонсом. Португалец сперва довольно жестко сфолил на сопернике, повалив его на газон, после чего дважды ударил по мячу, который в этот момент находился прямо возле паха Джонса.

Поведение Роналду вызвало недовольство игроков "Ливерпуля", что привело к небольшой потасовке на поле.

По итогам эпизода португальский форвард получил от арбитра желтую карточку.

Видео эпизода

Читайте такжеПереписывает историю футбола: Роналду установил три новых рекорда еврокубков

Напомним, в этом матче "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" со счетом 5:0.

Криштиану Роналду: возвращение в "МЮ"

Португальский нападающий 31 августа вернулся в "Манчестер Юнайтед", посвятив свое возвращение в клуб Алексу Фергюсону.

По неофициальным данным, "МЮ" заплатил "Ювентусу" 15 миллионов евро плюс 8 миллионов в качестве бонусов. Контракт португальца рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон.

Уже в первом матче после возвращения Роналду оформил дубль.

Всего в его активе 6 голов в девяти матчах за манкунианцев.

Автор: Антон Дударь