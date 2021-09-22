Forbes подсчитал доходы футболистов за сезон.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов мира в сезоне 2021-2022.

Рейтинг был составлен Forbes.

За сезон Роналду должен заработать 125 млн долларов до вычета налогов. Из них 70 миллионов - это зарплата футболиста, а 55 - доходы от рекламных контрактов.

На второй строчке расположился Лионель Месси - его доход за сезон составит 110 миллионов (75 зарплата, 35 - от рекламы).

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В первую тройку также вошел еще один форвард ПСЖ Неймар, который заработает 75 миллионов долларов в клубе и еще 20 на рекламе.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков мира

1. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 125 млн долларов

2. Лионель Месси (ПСЖ) - 110 млн

3. Неймар (ПСЖ) - 95 млн

4. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 43 млн

5. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 41 млн

6. Роберт Левандовски ("Бавария") - 35 млн

7. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе") - 35 млн

8. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") - 34 млн

9. Гарет Бэйл ("Реал") - 32 млн

10. Эден Азар ("Реал") - 29 млн

Возвращение Роналду в "МЮ"

27 августа Роналду попрощался с одноклубниками по "Ювентусу" и покинул Турин. В этот же день "Манчестер Юнайтед" объявил о договоренности с "Юве" по трансферу португальца.

31 августа Роналду подписал контракт, посвятив свое возвращение в клуб Алексу Фергюсону.

По неофициальным данным, "МЮ" заплатил "Ювентусу" 15 миллионов евро плюс 8 миллионов в качестве бонусов. Контракт португальца рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон.

Уже в первом матче после возвращения форвард оформил дубль. Всего на его счету уже 4 гола в трех матчах.

Ранее Роналду выступал за "Ман Юнайтед" с 2003 по 2009 годы. Он выиграл с клубом 9 трофеев, включая победу в Лиге чемпионов и три чемпионских титула в АПЛ.

Автор: Антон Дударь