Звездный нападающий Криштиану Роналду забил два гола за "Манчестер Юнайтед" в своем дебютном матче после возвращения в клуб.

В матче АПЛ против "Ньюкасла" Роналду вышел на поле с первых минут и открыл счет. Португалец сыграл на добивании после того, как голкипер отразил удар Мэйсона Гринвуда.

Во втором тайме Роналду оформил дубль, пробив голкиперу между ног.

Голы португальца помогли "Манчестер Юнайтед" одержать победу в матче со счетом 4:1.

27 августа Роналду попрощался с одноклубниками по "Ювентусу" и покинул Турин. В этот же день "Манчестер Юнайтед" объявил о договоренности с "Юве" по трансферу португальца.

31 августа Роналду подписал контракт, посвятив свое возвращение в клуб Алексу Фергюсону.

По неофициальным данным, "МЮ" заплатил "Ювентусу" 15 миллионов евро плюс 8 миллионов в качестве бонусов. Контракт португальца рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон. Он будет зарабатывать 25 миллионов фунтов в год.