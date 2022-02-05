В рамках 1/16 финала Кубка Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" уступил скромному "Мидлсбро", который занимает седьмое место в Чемпионшипе.
На 20-й минуте Криштиану Роналду не забил пенальти. Через 5 минут после этого Джейдон Санчо открыл счет. На 64-й минуте "Мидлсбро" восстановил паритет.
Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1 и победителя определяла серия послематчевых пенальти.
Первые свои семь ударов обе команды реализовали. "Мидлсбро" забил свой восьмой удар также, а вот 19-летний шведский форвард манкунианцев Антони Эланга "промазал" и таким образом "Ман Юнайтед" вылетел из Кубка Англии.
"Манчестер Юнайтед" - "Мидлсбро" - 1:1 (после пенальти - 7:8)
Голы: Санчо, 25 - Крукс, 64
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Шоу, Магуайр, Варан (Джонс, 91), Далот, Мактоминай, Погба (Фред, 82), Санчо (Мата, 100), Бруну Фернандеш, Решфорд (Эланга, 83), Криштиану Роналду
"Мидлсбро": Джо Ламли, Макнейр, Фрай, Анферни Дейкстел, Тейлор (Пелтиер, 92), Таверньер, Хоусон, Крукс (Пайеро, 79), Исаи Джонс (Бамба, 118), Балоган (Уотмор, 62), Шпорар (Конноли, 91)
Заметим, что в серии послематчевых пенальти Роналду, Бруну Фернандеш, Фред, Магуайр, Мактоминай, Мата, Далот забили свой одиннадцатиметровый удар.
"Манчестер Юнайтед": результаты в сезоне
- "МЮ" за 22 сыгранных тура в рамках АПЛ сумел набрать 38 очков и отстает от лидера турнира "Ман Сити" на 19 баллов.
- В Лиге чемпионов "Манчестер Юнайтед" сыграет против мадридского "Атлетико" на стадии 1/8 финала.
- В Кубке английской лиги "МЮ" прекратил свои выступления на стадии 1/16 финала, проиграв "Вест Хэму" (1:0).