"Мидлсбро" победил "красных дьяволов".

В рамках 1/16 финала Кубка Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" уступил скромному "Мидлсбро", который занимает седьмое место в Чемпионшипе.

На 20-й минуте Криштиану Роналду не забил пенальти. Через 5 минут после этого Джейдон Санчо открыл счет. На 64-й минуте "Мидлсбро" восстановил паритет.

Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1 и победителя определяла серия послематчевых пенальти.

Первые свои семь ударов обе команды реализовали. "Мидлсбро" забил свой восьмой удар также, а вот 19-летний шведский форвард манкунианцев Антони Эланга "промазал" и таким образом "Ман Юнайтед" вылетел из Кубка Англии.

"Манчестер Юнайтед" - "Мидлсбро" - 1:1 (после пенальти - 7:8)

Голы: Санчо, 25 - Крукс, 64

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Шоу, Магуайр, Варан (Джонс, 91), Далот, Мактоминай, Погба (Фред, 82), Санчо (Мата, 100), Бруну Фернандеш, Решфорд (Эланга, 83), Криштиану Роналду

"Мидлсбро": Джо Ламли, Макнейр, Фрай, Анферни Дейкстел, Тейлор (Пелтиер, 92), Таверньер, Хоусон, Крукс (Пайеро, 79), Исаи Джонс (Бамба, 118), Балоган (Уотмор, 62), Шпорар (Конноли, 91)

Заметим, что в серии послематчевых пенальти Роналду, Бруну Фернандеш, Фред, Магуайр, Мактоминай, Мата, Далот забили свой одиннадцатиметровый удар.

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