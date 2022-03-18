"Реал" попытается взять реванш у "Челси".

18 марта в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2021/22.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

"Челси" (Англия) - "Реал" (Испания)

"Манчестер Сити" (Англия) - "Атлетико" (Испания)

"Вильярреал" (Испания) - "Бавария" (Германия)

"Бенфика" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия)

Победитель первой пары сыграет в полуфинале с триумфатором второй пары. Соответственно другой полуфинал будет состоять из победителей третьей и четвертой пар.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 5-6 апреля, ответные – 12-13 апреля. Полуфиналы состоятся 26-27 апреля и 3-4 мая.

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