Ливерпуль сыграет против Бенфики / фото REUTERS
18 марта в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2021/22.
Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
"Челси" (Англия) - "Реал" (Испания)
"Манчестер Сити" (Англия) - "Атлетико" (Испания)
"Вильярреал" (Испания) - "Бавария" (Германия)
"Бенфика" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия)
Победитель первой пары сыграет в полуфинале с триумфатором второй пары. Соответственно другой полуфинал будет состоять из победителей третьей и четвертой пар.
фото УНИАН
Первые матчи 1/4 финала пройдут 5-6 апреля, ответные – 12-13 апреля. Полуфиналы состоятся 26-27 апреля и 3-4 мая.
Лига чемпионов 2021-2022: главное
- Плей-офф турнира стартовал 15 февраля и продлится до 28 мая - на эту дату запланирован финальный матч в Париже.
- "Челси" защищает статус обладателя трофея.