Килиан Мбаппе забил три гола в матче 1/32 финала Кубка Франции и установил новый рекорд.

В воскресенье, 7 января, состоялся поединок 1/32 финала Кубка Франции по футболу, в котором "Ревель" принимал ПСЖ.

Игра проходила на стадионе "Стад Пьер-Фабре" и завершилась сокрушительной победой парижского гранда.

В первом тайме "Ревель", представляющий 6-й дивизион чемпионата Франции, пропустил четыре мяча. Два гола забил Килиан Мбаппе, один мяч в активе Марко Асенсио. Также в первом тайме гол в собственные ворота забил защитник хозяев Максенс Нгессан.

Во втором тайме Килиан Мбаппе забил еще один мяч, оформив хет-трик в этой встрече. Еще два мяча забил Рандаль Коло Муани и по одному голу забили Гонсалу Рамуш и Шер Ндур.

Ревель - ПСЖ - 0:9

Голы: Мбаппе, 16, 45, 48, Нгессан, 38 (автогол), Асенсио, 43, Г.Рамуш, 71 (пен), Коло Муани, 76, 90, Ндур, 87

Обзор матча:

Отметим, что Килиан Мбаппе, оформив хет-трик в этом матче, установил новый рекорд. 25-летний форвард довел до 30 количество голов за ПСЖ в Кубке Франции, что является лучшим показателем в истории парижского клуба.

Мбаппе также является рекордсменом ПСЖ по забитым голам в истории клуба в чемпионате Франции и в еврокубках.

Предыдущим рекордом были 28 голов от Франсуа М'Пеле. Этот нападающий выступал за ПСЖ с 1973 по 1979 год.

Добавим, что свой следующий поединок ПСЖ сыграет 14 января. В рамках 18-го тура чемпионата Франции парижана встретятся с "Лансом".

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