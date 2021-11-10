В Боснии и Герцеговине обострилась политическая ситуация.

Во вторник, 16 ноября должен состояться заключительный для сборной Украины поединок в рамках отбора ЧМ-2022 против сборной Боснии и Герцеговины.

Матч должен пройти в Зенице. Однако в Боснии и Герцеговине резко обострилась политическая ситуация, страна находится на пороге войны. В случае эскалации конфликта это наверняка повлияет на проведение игры, сообщает Xsport.

По информации источника, в стране обострилось противостояние двух полуавтономных республик: сербской и хорвато-боснийской. Сербская сторона, которая требует больше полномочий, даже провела концентрацию военных сил на границе с другой республикой.

Напомним, ранее Босния и Герцеговина объявила о запрете иностранным болельщикам посещать матчи в стране. Официальная причина - пандемия коронавируса. Однако, как утверждают местные СМИ, на самом деле власти хотели таким образом просто обезопасить себя от наплыва в страну неизвестных "болельщиков", которые могли бы дестабилизировать ситуацию в регионе.

Читайте такжеШевченко хочет пригласить двух футболистов сборной Украины в свой новый клуб - СМИКроме того, в случае военного конфликта, который не исключается, пришлось бы заниматься дополнительной эвакуацией туристов.

Место проведения игр отбора на чемпионат мира находится достаточно близко от места, где проводят военные учения сербы, что ставит под угрозу безопасность футболистов и фанатов.

Боснийский футбольный союз пока заверяет, что ситуация находится под контролем и перенос матча даже не обсуждается – на предстоящих матчах ожидаются заполненные до отказа трибуны. УЕФА в свою очередь держит руку на пульсе и готов в случае чего удовлетворить просьбу финнов или украинцев перенести игру на нейтральное поле.

Босния и Герцеговина - Украина: перед матчем

Игра начнется 16-го ноября в 21:45 в боснийском городе Зеница.

Во Львове команды в октябре расписали ничью.

После семи поединков Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 9 очков. Однако у главных конкурентов есть матч в запасе.

11 ноября Украина дома проведет спарринг против Болгарии, а 13 ноября Босния и Герцеговина сыграет в отборе ЧМ-2022 против Финляндии.

У боснийцев травмировался лучший бомбардир перед игрой с Украиной.

Автор: Владимир Медяник