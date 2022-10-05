Киевляне попытаются набрать первые очки в группе В.

В четверг, 6 октября, "Динамо" проведет матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против французского "Ренна" на выезде.

Обслужит поединок бригада арбитров во главе с испанцем Хосе Марией Санчесом.

Ренн - Динамо: прогноз букмекеров

Букмекеры уверены, что у хозяев поля гораздо больше шансов на успех. Победа "Ренна" оценивается коэффициентом 1.46, ничья – 4.92, а победа "Динамо" – 7.79.

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В последних трех домашних матчах футболисты "Ренна" забили 10 мячей. Такой результат команды говорит о том, что и эта встреча может закончится с высокой результативностью. Поставить на тотал более 2,5 можно с коэффициентом 1,78.

Ренн - Динамо: трансляция

В прямом эфире матч Лиги Европы группы B между "Ренном" и "Динамо" можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на платформе Volia TV.

Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в группе B с "Динамо" и "Ренном" также выступают турецкий "Фенербахче" и кипрский клуб АЕК.

Ренн - Динамо: перед матчем