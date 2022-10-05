В четверг, 6 октября, "Динамо" проведет матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против французского "Ренна" на выезде.
Обслужит поединок бригада арбитров во главе с испанцем Хосе Марией Санчесом.
Ренн - Динамо: прогноз букмекеров
Букмекеры уверены, что у хозяев поля гораздо больше шансов на успех. Победа "Ренна" оценивается коэффициентом 1.46, ничья – 4.92, а победа "Динамо" – 7.79.
В последних трех домашних матчах футболисты "Ренна" забили 10 мячей. Такой результат команды говорит о том, что и эта встреча может закончится с высокой результативностью. Поставить на тотал более 2,5 можно с коэффициентом 1,78.
Ренн - Динамо: трансляция
В прямом эфире матч Лиги Европы группы B между "Ренном" и "Динамо" можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на платформе Volia TV.
Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Напомним, в группе B с "Динамо" и "Ренном" также выступают турецкий "Фенербахче" и кипрский клуб АЕК.
Ренн - Динамо: перед матчем
- У киевского клуба пока ноль очков в турнирной таблице. "Бело-синие" уступили "Фенербахче" (1:2) и кипрскому АЕКу (0:1).
- В 2018 году эти команды уже пересекались на групповом этапе Лиги Европы. Тогда "Динамо" дважды одержало победу над "Ренном" - 3:1 дома и 2:1 на выезде.
- Подопечные Мирчи Луческу обыграли "Минай" в рамках УПЛ 2 октября, а "Ренн" одолел "Страсбург" (3:1) в чемпионате Франции.