Матч против Германии стал дебютным для Реброва на посту тренера сборной Украины.

В понедельник, 12 июня, состоялся товарищеский поединок между национальными сборными Германии и Украины.

Игра проходила в Бремене на стадионе "Везерштадион" и завершилась со счетом 3:3.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров прокомментировал результат своего дебютного матча во главе национальной команды.

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"Мы пытались на каждую позицию создать конкуренцию. К игрокам, выпавшим из заявки на матч, нет никаких вопросов по поводу тренировочного процесса. Надо было решать, но я уверен, что они все понимают. Эти игроки будут готовиться к официальным матчам.

Ничья 3:3 с Германией - это успех или потеря победы? А вы спросите себя, успех ли это сыграть 3:3 с Германией. Это неофициальная игра. Я считаю, что мы создавали достаточно моментов, могли забивать даже больше.

Несколько замен были плановыми. Мы оставили две и использовали их в конце матча. Миколенко говорил, что немного чувствует колено.... В случае с последними двумя заменами мы смотрели по ситуации на поле.

Я благодарен игрокам, болельщикам, пришедшим на стадион. Мы чувствовали их поддержку, это было очень важно. Мы ощущали поддержку ВСУ. Эта игра была важной для Украины, я очень благодарен хозяевам. Для меня лично это важный матч, он первый. Я рад, что ребята серьезно отнеслись к игре. Я считаю, что мы показали достойный результат.

Повторюсь, это важный матч для Украины. Мы все благодарны Германии за поддержку нашей страны в войне с агрессором, за эту встречу", - приводит слова Сергея Реброва официальный сайт УАФ.

Напомним, о назначении Сергея Реброва главным тренером сборной Украины было объявлено 7 июня. Впереди у "сине-желтых" два официальных матча в рамках отбора на Евро-2024. 16 июня подопечные Реброва сыграют против Северной Македонии, а 19 июня встретятся с Мальтой.

Добавим, что против Украины сборная Германии сыграла свой 1000-й матч в своей истории.

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