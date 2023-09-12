Сборная Украины сыграет против Италии на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

Во вторник, 12 сентября, состоится поединок шестого тура отборочного этапа ЧЕ-2024 по футболу, в котором сборная Украины сыграет против национальной команды Италии.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Италия - Украина

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров прокомментировал предстоящий матч против "Скуадры Адзурры".

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"Я знаю, как будет играть сборная Италии. Игроки понимают, что это очень важный матч для сборной Италии, но это очень важная игра для нас. Я всегда говорю игрокам: "Перед матчем мы должны уважать соперника, но должны сосредоточиться на своей игре".

Если мы не покажем свою игру, то будет трудно. Понимаем, сколь важна эта игра для Италии, но мы должны думать о себе.

Сборная Италии – топ-команда, поэтому мы ее и не побеждали. Вы видели игру против Англии. Да, мы получили очко, но это было очень-очень тяжело. Такая же игра нас ждет и против Италии. Мы должны быть готовы, верить в себя и понимать, что только своей игрой мы сможем завоевать очки на "Сан-Сиро".

Я не понимаю, почему Италия сейчас переживает кризис? Я видел их игры. Это была очень хорошая команда, они показывают хороший уровень. Я не считаю, что у сборной Италии сейчас кризис. Это очень сильный соперник, к которому мы должны относиться очень серьезно", - приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

Добавим, что сборная Украины после пяти туров занимает второе место в турнирной таблице группы C квалификации Евро-2024. В активе "сине-желтых" 7 очков. Сборная Италии с 4 баллами идет на третьей строчке. Лидирует Англия - 13 очков.

Отметим, что сборные Италии и Украины ранее встречались восемь раз. Две игры завершились вничью, шесть матчей выиграли итальянцы.

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