Сергей Ребров верит, что сборная Украины сможет попасть в финальную часть Евро-2024.

В понедельник, 20 ноября, сборная Украины сыграет против Италии в рамках 10-го тура отбора на Евро-2024 по футболу.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров прокомментировал предстоящий поединок. Специалист считает, что у его команды хорошие шансы победить и пробиться в финальную часть континентального первенста.

"Не обеим командам нужна победа. Но мы пересмотрели нашу прошлую игру, очень важно, что есть информация, которую мы передали футболистам. Они готовы, это будет другая игра. Уверен, что в понедельник здесь, в Германии, у нас будет великолепная поддержка. Нам нужна только победа и, отталкиваясь от этого, мы будем строить нашу игру.

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Мы рассматривали много тактик с нашей стороны. Как будет играть Италия? Там много хороших футболистов, которые могут играть и на оборону, и на атаку. Это очень интенсивная команда, они играли два дня назад, но у них есть несколько составов. Мы уже все решили, но в понедельник дадим информацию нашим игрокам, как будем играть. Италия не будет играть на ничью, это не та команда, которая закроется сзади. И не тот тренер.

Считаю, что у нас хорошие шансы выйти на чемпионат Европы. Это будет совсем другая игра, чем была на "Сан-Сиро". В понедельник у нас будет хорошая поддержка, я помню, как за нас болели в Бремене. Надеюсь, в понедельник будет такая же атмосфера. Надеюсь, у футболистов будет правильная мотивация, игроки не должны боятся проиграть, они должны боятся не сделать достаточно для победы.

Я очень уважаю сборную Италию, но я уверен в своих ребятах. У нас очень хороший коллектив. Мне не нужны футболисты сборной Италии, хотя мы понимаем ее силу. Там собраны лучшие футболисты. Мы уважаем Италию, но я очень рад работать со своими игроками", - сказал Ребров на пресс-конференции перед матчем.

Напомним, сборная Италии с 13 очками идет на втором месте в группе С. Украина тоже имеет 13 очков, однако уступает Италии по дополнительным показателям.

Чтобы получить прямую путевку на Евро-2024, команде Сергея Реброва необходимо победить "Скуадру Адзурру". Италию устроит и ничья.

В первом очном поединке в рамках отбора на ЧЕ-2024 итальянцы обыграли Украину со счетом 2:1. В составе "Скуадры Адзурры" дублем отметился Давиде Фраттези, у "сине-желтых" гол забил Андрей Ярмоленко.

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