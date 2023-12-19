Сергей Ребров считает, что "Шахтер" имеет хорошие шансы пройти "Марсель".

Донецкий "Шахтер" накануне узнал своего соперника в раунде плей-офф Лиги Европы УЕФА. Жребий свел украинский клуб с представителем французской Лиги 1 "Марселем".

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил результаты жеребьевки Лиги Европы для "горняков".

"Донецкий "Шахтер" своей игрой заслужил на плей-офф Лиги Европы. Особенно эти две игры против "Барселоны", где "горняки" показали очень высокий уровень. Не все ожидали, но "Шахтер" действительно заслужил остаться в еврокубках. В противостоянии с "Марселем" "горняки" имеют очень хорошие шансы", - сказал Ребров в комментарии VBET Ukraine.

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Напомним, "Шахтер" занял третье место в группе Лиги чемпионов с "Барселоной", "Порту" и "Антверпеном". В текущем розыгрыше Лиги чемпионов "горняки" одержали три победы: против "Барселоны" (1:0) и две - против "Антверпена" (3:2, 1:0).

Добавим, что с "Марселем" донецкий клуб пересекался в 2009 году. Тогда "горняки" одолели французский клуб в 1/4 финала Кубка УЕФА с общим счетом 4:1 (2:0, 2:1). Именно в этом сезоне "Шахтер" впервые в своей истории выиграл Кубок УЕФА, победив в финале немецкий "Вердер" (2:1).

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