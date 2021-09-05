Этот эпизод произошел во втором тайме.

Во время матча квалификации ЧМ-2022 между сборными Украины и Франции на поле "Олимпийского" выбежал ребенок.

Видео в Instagram опубликовал блогер Дмитрий Поворознюк.

Это произошло на 75-й минуте матча. Мальчик прорвался на поле и попытался убежать от стюарда. Ребенку удалось пробежать достаточно далеко, прежде чем сотрудник стадиона догнал его.

Когда стюард уводил юного нарушителя с поля, к ним подошел полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко. Футболист что-то сказал работнику стадиона. Затем стюард вывел ребенка к трибунам и отпустил его.

Стоит отметить, что этот эпизод практически не попал в трансляцию матча - режиссер включил общий план стадиона.

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Украина - Франция: итоги матча

Матч Украина - Франция завершился вничью - 1:1.

Сборная Украины в пятый раз в 12 матчах сыграла вничью с Францией (при одной победе и шести поражениях).

Сборная Украины в квалификации ЧМ-2022 все 5 поединков сыграла вничью. У "желто-синих" в активе 5 очков после пяти матчей и третье место в группе D. У Франции после аналогичного количества игр 9 зачетных пунктов и первая строчка.

Следующий матч отбора Украина сыграет 9 октября на выезде против Финляндии.

Автор: Антон Дударь