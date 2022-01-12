В среду, 12 января, в рамках полуфинального матча Суперкубка Испании по футболу мадридский "Реал" играл против каталонской "Барселоны". Матч проходил в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на международном стадионе имени Короля Фахда и завершился победой мадридского гранда.
Счет в поединке открыл вингер "галактикос" Винисиус Жуниор. Бразилец забил на 25-й минуте игры с передачи Карима Бензема. Сравнял счет в матче Люк Де Йонг, который отличился точным ударом на 41-й минуте поединка.
Во втором тайме на 72-й минуте игры точный удар французского нападающего Карима Бензема позволил "Реалу" во второй раз в матче выйти вперед. Но уже на 83-й минуте поединке восходящая звезда "Барселоны" Ансу Фати во второй раз сравнял счет на табло.
В основное время команды не смогли определить сильнейшего, поэтому пришлось сыграть дополнительных два тайма. На 98-й минуте игры уругвайский хавбек "Реала" замкнул передачу с фланга от Родриго Гоэса и в третий раз вывел мадридцев вперед и подарил "сливочным" путевку в финал.
"Барселона" - "Реал" - 2:3
Голы: Люк Де Йонг (42), Фати (83) – Винисиус (25), Бензема (72), Вальверде (98)
"Барселона": Тер Штеген, Алвес (Гонсалес, 79), Пике, Араухо, Альба, Френки Де Йонг (Педри, 46), Бускетс, Гави (Депай, 79), Дембеле, Люк Де Йонг (Фати, 66), Ферран (Абдессамад, 46, Ютгла, 110)
"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 91), Милитао, Начо, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич (Вальверде, 82), Асенсио (Родриго, 68), Бензема, Винисиус (Камавинга, 110)
Предупреждения: Ферран (23), Алвес (51) - Каземиро (75)
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Суперкубок Испании: что нужно знать
- Во второй раз в истории обладатель Суперкубка Испании будет определяться в Саудовской Аравии.
- В расширенном формате с полуфиналами и финалом титул разыграют "Реал" Мадрид, "Барселона", "Атлетико" Мадрид и "Атлетик" Бильбао.
- 13 января в 21:00 пройдет второй полуфинал "Атлетико" – "Атлетик".
- 16 января в 21:30 состоится финал, в котором и определится новый обладатель Суперкубка Испании.
- Действующий обладатель трофея - "Атлетик" Бильбао. В матче, состоявшимся 17 января 2021 года, команда обыграла "Барселону" со счетом 3:2, таким образом, став трехкратным обладателем Суперкубка Испании.