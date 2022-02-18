Футболист национальной сборной Украины Николай Матвиенко отличился потрясающим голом на одной из тренировок донецкого "Шахтера".
Матвиенко, который играет на позиции центрального защитника, забил гол ударом боковыми ножницами после навеса с фланга. При этом мяч залетел точно в "девятку".
Невероятный гол Матвиенко вызвал бурную реакцию у футболистов и тренеров "Шахтера".
Оценили шедевр в исполнении 25-летнего игрока "горняков" и пользователи в социальных сетях.
"Реал Мадрид, свяжитесь с ним", "Может нам его в нападение поставить?", "С перепугу", "Ты не думал поменяться с Мораесом позициями?", - писали пользователи в комментариях под видео на официальной странице "Шахтера" в Инстаграме.
Стоит отметить, что в текущем сезоне Николай Матвиенко сыграл за "Шахтер" 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Напомним, "Шахтер" сейчас находится на тренировочных сборах в Турции, где готовятся ко второй половине сезона. Ожидается, что команда вернется в Украину 19 февраля.
Первый официальный матч после зимней паузы "Шахтер" сыграет 26 февраля в Харькове против "Металлиста 1925". Начало игры в 17:00.
"Шахтер": результаты в сезоне
- "Шахтер" не смог одержать ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов 2021-2022. "Горняки" проиграли четыре матча, сыграв вничью дважды - с "Интером" и "Шерифом". Окончательное положение команд в группе D: "Реал Мадрид" - 15 очков, "Интер" - 10, "Шериф" - 7, "Шахтер" - 2.
- В УПЛ "Шахтер" после осенней части сезона идет на первой позиции, имея на два балла больше, чем у "Динамо". В активе "горняков" 47 очков, у киевлян - 45.
- В Кубке Украины "Шахтер" обыграл "Черноморец" и вышел в 1/4 финала турнира, где сыграет против "Львова" на выезде.
- В матче за Суперкубок Украины-2021 "Шахтер" разгромил "Динамо" Киев со счетом 3:0.