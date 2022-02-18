Украинскому защитнику Николаю Матвиенко удалось очень удивить партнеров по команде и тренеров.

Футболист национальной сборной Украины Николай Матвиенко отличился потрясающим голом на одной из тренировок донецкого "Шахтера".

Матвиенко, который играет на позиции центрального защитника, забил гол ударом боковыми ножницами после навеса с фланга. При этом мяч залетел точно в "девятку".

Невероятный гол Матвиенко вызвал бурную реакцию у футболистов и тренеров "Шахтера".

Оценили шедевр в исполнении 25-летнего игрока "горняков" и пользователи в социальных сетях.

"Реал Мадрид, свяжитесь с ним", "Может нам его в нападение поставить?", "С перепугу", "Ты не думал поменяться с Мораесом позициями?", - писали пользователи в комментариях под видео на официальной странице "Шахтера" в Инстаграме.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Николай Матвиенко сыграл за "Шахтер" 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Напомним, "Шахтер" сейчас находится на тренировочных сборах в Турции, где готовятся ко второй половине сезона. Ожидается, что команда вернется в Украину 19 февраля.

Первый официальный матч после зимней паузы "Шахтер" сыграет 26 февраля в Харькове против "Металлиста 1925". Начало игры в 17:00.

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