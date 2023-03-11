Победу "сливочным" принесли голы Винисиуса Жуниора, Эдера Милитао и Марко Асенсио.

В субботу, 11 марта, состоялся поединок 25-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский "Реал" противостоял "Эспаньолу".

Встреча команд проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1.

Счет в матче открыли гости - на 8-й минуте точным ударом с передачи Рубена Санчеса отметился Хоселу. "Реал" отыгрался на 22-й минуте - гол после передачи Тони Крооса забил Винисиус Жуниор. Второй мяч "сливочных" забил Эдер Милитао, бразильский защитник отличился с передачи Орельена Тчуамени. Третий мяч "Реала" на 90+3-й минуте забил Марко Асенсио.

Видео дня

"Реал" - "Эспаньол" - 3:1

Голы: Винисиус, 22, Милитао, 39, Асенсио, 90 - Хоселу, 8

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Начо, Милитао, Камавинга, Асенсио, Модрич, Кроос, Тчуамени, Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго

"Эспаньол": Пачеко, Санчес, Хиль, Серджи Гомес, Монтес, Кабрера, Пьер-Габриэль, Грагера, Винисиус Коста, Дардер, Хоселу, Брэйтуэйт

Предупреждения: Кабрера (19), Винисиус Жуниор (32), Хиль (56)

Обзор матча:

Отметим, что для полузащитника "Реала" Тони Крооса эта встреча стала 400-й в составе "Королевского клуба" во всех турнирах. Кроос стал шестым иностранцем в истории, сыгравшим за "Реал" 400 и более матчей.

До Тони Крооса отметка в 400 и более матчей за мадридский "Реал" покорялась португальцу Криштиану Роналду (438), хорвату Луке Модричу (471), бразильцам Роберто Карлосу (527) и Марсело (546), а также французу Кариму Бензема (632).

За 25 туров "Реал" набрал 56 очков и занимает в турнирной таблице чемпионата Испании второе место. "Эспаньол" с 27 баллами идет на 13-й позиции. Лидирует в турнире "Барселона", в активе которой 62 очка.

В следующем туре чемпионата Испании "Реал" сыграет против "Барселоны". "Эль-Класико" состоится 19 марта.

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