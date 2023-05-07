"Манчестер Сити" попробует взять реванш у "Реала" за поражение в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.

Во вторник, 9 мая, состоится первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Реал" будет принимать "Манчестер Сити".

Игра пройдет в Мадриде на знаменитом стадионе "Сантьягу Бернабеу". Главным арбитром встречи назначен португальский рефери Артур Диаш, помогать ему будут Паулу Соареш и Педру Рибейру. Судья VAR - Массимилиано Иррати (Италия).

"Реал" Мадрид пробился в полуфинал Лиги чемпионов, победив в 1/4 финала лондонский "Челси" по сумме двух матчей с общим счетом 4:0 (2:0, 2:0). В 1/8 финала "сливочные" взяли верх в дуэли с "Ливерпулем" (5:2, 1:0).

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"Манчестер Сити" в 1/8 финала ЛЧ прошел немецкий "РБ Лейпциг" (1:1, 7:0). Затем, в 1/4 финала подопечные Пепа Гвардиолы одолели мюнхенскую "Баварию" (3:0, 1:1).

Накануне игры с "горожанами" мадридский "Реал" одержал победу в финале Кубка Испании против "Осасуны", поэтому подопечные Карло Анчелотти подходят к дуэли с "Сити" в хорошем настроении.

"Манчестер Сити" перед матчем против "Реала" одержал победу в поединке АПЛ против "Лидса" (2:1). Команда Гвардиолы находится в очень хорошей форме и одержала пять побед в пяти последних встречах.

"Реал" Мадрид и "Манчестер Сити" пересекались в 1/2 финала прошлого сезона Лиги чемпионов. Тогда по сумме двух встреч с общим счетом 6:5 выиграл испанский клуб, который в итоге стал победителем турнира.

Реал - Манчестер Сити: прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящей игры и борьбы за путевку в финал по сумме двух матчей подопечных Пепа Гвардиолы.

Коэффициент на победу "Манчестер Сити" в первой встрече составляет 2,25, на ничью - 3,70, а на победу "Реала" - 3,15.

Наиболее вероятным точным счетом матча аналитики считают ничью 1:1. Коэффициент на данный исход - 7,40.

На проход "Реала" в финал по итогам двух матчей принимаются ставки с коэффициентом 3,38, а на проход "Сити" - 1,35.

Реал - Манчестер Сити: трансляция

На территории Украины в прямом эфире первый поединок 1/2 финала между мадридским "Реалом" и "Манчестер Сити" будет транслировать видеосервис MEGOGO.

Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, ответный матч команды сыграют 17 мая в Манчестере.

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