Победу "Реалу" принесли голы Винисиуса, Родриго и Карвахаля.

В субботу, 11 ноября, состоялся поединок 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский "Реал" принимал "Валенсию".

Игра проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась разгромной победой "сливочных".

Подопечные Карло Анчелотти быстро открыли счет - уже на 3-й минуте после передачи Тони Крооса отличился Дани Карвахаль. На 42-й минуте "Реал" удвоил свое преимущество - гол с передачи Родриго забил Винисиус Жуниор.

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Во втором тайме футболисты мадридского клуба забили еще трижды - Винисиус Жуниор забил на 49-й минуте, Родриго отличился на 50-й и 84-й минутах. Единственный гол "Валенсии" в этой игре забил Уго Дуро. 24-летний испанский нападающий отличился на 88-й минуте после передачи Уго Гонсалеса.

"Реал Мадрид" - "Валенсия" - 5:1

Голы: Карвахаль, 3, Винисиус, 42, 49, Родриго, 50, 84 - Дуро, 88

"Реал": Лунин, Карвахаль (Пас, 82), Начо, Алаба, Менди (Фран Гарсия, 71), Вальверде (Модрич, 60), Камавинга, Кроос, Браим Диас (Васкес, 71), Родриго, Винисиус (Хоселу, 82)

"Валенсия": Мамардашвили, Коррея (Фулькье, 55), Москера, Паулиста, Гайя (Гасеровский, 55), Пепелу (Уго Гонсалес, 70), Герра, Фран Перес (Яремчук, 70), Диего Лопес, Канос (Гильямон, 64), Дуро

Предупреждения: Камавинга, 62 - Пепелу, 34, Фулькье, 56, Паулиста, 67

Обзор матча:

Отметим, что украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин вышел в стартовом составе мадридцев и отстоял в воротах весь поединок. Нападающий "Валенсии" Роман Яремчук появился на поле на 70-й минуте, результативными действиями отметится не сумел.

Cтатистический портал SofaScore оценил игру Лунин в 7,0 балла, а Яремчука - в 6,5 балла.

Мадридский "Реал" набрал 32 очка и занимает второе место в турнирной табоице испанской Ла Лиги. "Валенсия" с 18 баллами идет на 9-й строчке. Лидирует в чемпионате "Жирона" - 34 очка.

В следующем туре чемпионата Испании "Реал" сыграет против "Кадиса", а "Валенсия" встретится с "Сельтой".

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