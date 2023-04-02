Карим Бензема отличился историческим достижением в "Реале".

В воскресенье, 2 апреля, состоялся поединок 27-го тура испанской Ла Лиги между мадридским "Реалом" и "Вальядолидом".

Игра проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась разгромной победой команды Карло Анчелотти со счетом 6:0.

Главным героем этого поединка стал Карим Бензема, который отличился тремя забитыми голами. Отметим, что французскому форварду хватило семи минут, чтобы забить все свои мячи.

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Также голами в ворота "Вальядолида" отличились Родриго, Марко Асенсио и Лукас Васкес.

"Реал" - "Вальядолид" - 6:0

Голы: Родриго, 22, Бензема, 29, 32, 36, Асенсио, 73, Васкес, 90+1

"Реал": Куртуа, Васкес, Милитао, Алаба (Вальехо, 69), Камавинга, Кроос, Чуамени, Асенсио, Родриго (Одриосола, 82), Винисиус (Себальос, 69), Бензема (Азар, 65)

"Вальядолид": Асенхо, Фреснеда, Фернандес, Эль-Ямик, Перес (Кике, 46), Меса (Плано, 46), Онгла (Агуадо, 46), Мончу, Роза (Торрес, 61), Плата (Амалла, 70), Леон

Предупреждение: Фреснеда

Обзор матча:

Стоит отметить, что хет-трик в ворота "Вальядолида" стал знаковым для Карима Бензема. Благодаря этим голам форвард преодолел отметку в 20 голов в нынешнем сезоне, что позволило ему установить выдающееся достижение. Карим Бензема стал первым игроком в истории мадридского "Реала", достигшим отметки в 20 голов в 11 сезонах.

Ранее французский форвард делил аналогичное достижение с Альфредо ди Стефано и Раулем – все они забивали как минимум 20 голов за "Реал" в 10 сезонах.

Кроме того, Бензема стал автором самого быстрого хет-трика в "Реале" в матчах Ла Лиги с 19 апреля 1992 года. Тогда Фернандо Йерро забил три гола в ворота "Эспаньола" за отрезок длиной в шесть минут.

Мадридский "Реал" располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, имея в своем активе 59 очков после 27 матчей. Команда Анчелотти отстает от лидирующей "Барселоны" на 12 очков.

"Вальядолид" с 28 очками располагается на 16-й позиции.

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