Мадридский гранд в серии пенальти одолел "Валенсию".

В среду, 11 января, состоялся первый матч 1/2 финала Суперкубка Испании по футболу, в котором мадридский "Реал" играл против "Валенсии".

Игра проходила на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити" в Саудовской Аравии.

Счет в матче был открыт на 39-й минуте: форвард "Реала" Карим Бензема реализовал пенальти, не оставив шансов Георгию Мамардашвили. В начале второго тайма "Валенсия" сравняла счет на табло: с передачи Тони Лато отличился Самуэл Лино. Больше голов в основное время команды не забивали.

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В дополнительное время соперники создали пару моментов, но реализовать их не сумели. Победитель противостояния определился в серии пенальти, где лучшими оказались футболисты "Реала".

"Реал" - "Валенсия" - 1:1 (по пен 4:3)

Голы: Бензема, 39 (пен.) - Лино, 46

"Реал": Куртуа, Васкес (Карвахаль, 69), Милитао (Менди, 74), Рюдигер, Начо, Вальверде (Себальос, 106), Камавинга (Модрич, 46), Кроос, Родриго (Асенсио, 84), Бензема, Винисиус

"Валенсия": Мамардашвили, Коррея, Джемерт, Озкачар, Гайя, Лато (Мориба, 95), Алмейда (Гильямон, 115), Муса (Фулькье, 95), Лино (Перес, 82), Клюйверт (Дуро, 73), Кавани

Предупреждения: Камавинга, Начо - Клюйверт, Джемер, Кавани, Алмейда

Добавим, что нападающий "Реала" Карим Бензема забил в пятом матче подряд в Суперкубке Испании. Как сообщает в своем Твиттере OptaJose, по этому показателю француз повторил рекорд аргентинского нападающего Лионеля Месси (восемь голов в пяти матчах) в Суперкубке Испании.

Матч против "Валенсии" стал знаковым и для главного тренера "Реала" Карло Анчелотти. Эта встреча стала 200-й для итальянского специалиста у руля мадридского гранда.

Только три тренера проводили у руководства "Реала" больше матчей. Это Мигель Муньос (605), Зинедин Зидан (263) и Висенте дель Боске (246).

В финале Суперкубка Испании "Реал" сыграет с победителем пары "Барселона" - "Бетис".

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