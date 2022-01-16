Голами за "Реал" отличились Лука Модрич и Карим Бензема.

В воскресенье, 16 января, в финальном поединке за Суперкубок Испании по футболу "Атлетик" Бильбао играл против мадридского "Реала". Матч проходил в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на международном стадионе имени Короля Фахда и завершился победой "сливочных" со счетом 2:0.

Открыл счет в поединке хорватский полузащитник Лука Модрич, который точно пробил из-за пределов штрафной после хорошего паса Родриго Гоэса.

В начале второго тайма Карим Бензема заработал пенальти и сам же его успешно реализовал, удвоив преимущество мадридского гранда.

На 87-й минуте игры судья назначил пенальти в ворота "Реала" и удалил защитника "сливочных" Эдера Милитао. Тем не менее "Атлетик" не смог воспользоваться этим шансом сократить отставание в счете, поскольку потрясающий Тибо Куртуа отбил удар с пенальти в исполнении Рауля Гарсии.

"Реал" - "Атлетик" - 2:0

Голы: Модрич, 38, Бензема, 52 (пен)

"Реал": Куртуа, Васкес (Начо, 90+1), Милитао, Алаба, Ф. Менди, Модрич, Каземиро, Кроос, Родриго (Вальверде, 64), Бензема, Винисиус (Марсело, 86)

"Атлетик": Симон, де Маркос, Й. Альварес, И. Мартинес, Баленсиага (Берчиче, 58), Беренгер (Н. Уильямс, 46), Д. Гарсия, Саррага (Весга, 58), Муниаин (Серрано, 81), Сансет (Р. Гарсия, 58), И. Уильямс

Предупреждение: Д. Гарсия, 78.

Удаление: Милитао, 86 (игра рукой)

Видео голов:

Добавим, что украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин попал в заявку и провел весь матч на скамейке для запасных.

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