В воскресенье, 16 января, в финальном поединке за Суперкубок Испании по футболу "Атлетик" Бильбао играл против мадридского "Реала". Матч проходил в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на международном стадионе имени Короля Фахда и завершился победой "сливочных" со счетом 2:0.
Открыл счет в поединке хорватский полузащитник Лука Модрич, который точно пробил из-за пределов штрафной после хорошего паса Родриго Гоэса.
В начале второго тайма Карим Бензема заработал пенальти и сам же его успешно реализовал, удвоив преимущество мадридского гранда.
На 87-й минуте игры судья назначил пенальти в ворота "Реала" и удалил защитника "сливочных" Эдера Милитао. Тем не менее "Атлетик" не смог воспользоваться этим шансом сократить отставание в счете, поскольку потрясающий Тибо Куртуа отбил удар с пенальти в исполнении Рауля Гарсии.
"Реал" - "Атлетик" - 2:0
Голы: Модрич, 38, Бензема, 52 (пен)
"Реал": Куртуа, Васкес (Начо, 90+1), Милитао, Алаба, Ф. Менди, Модрич, Каземиро, Кроос, Родриго (Вальверде, 64), Бензема, Винисиус (Марсело, 86)
"Атлетик": Симон, де Маркос, Й. Альварес, И. Мартинес, Баленсиага (Берчиче, 58), Беренгер (Н. Уильямс, 46), Д. Гарсия, Саррага (Весга, 58), Муниаин (Серрано, 81), Сансет (Р. Гарсия, 58), И. Уильямс
Предупреждение: Д. Гарсия, 78.
Удаление: Милитао, 86 (игра рукой)
Видео голов:
Добавим, что украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин попал в заявку и провел весь матч на скамейке для запасных.
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- Во второй раз в истории обладатель Суперкубка Испании определялся в Саудовской Аравии.
- В расширенном формате с полуфиналами и финалом в турнире участвовали "Реал" Мадрид, "Барселона", "Атлетико" Мадрид и "Атлетик" Бильбао.
- 12 января в рамках первого полуфинала "Реал" одержал победу над "Барселоной" со счетом 3:2.
- 13 января во втором полуфинале "Атлетико" неожиданно уступил "Атлетику" 1:2.
- В прошлом сезоне Суперкубок Испании выиграл "Атлетик" Бильбао. В матче, состоявшимся 17 января 2021 года, команда обыграла "Барселону" со счетом 3:2, таким образом, став трехкратным обладателем Суперкубка Испании.