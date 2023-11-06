Мадридский гранд не смог на домашнем стадионе выиграть у "Райо Вальекано".

В воскресенье, 5 ноября, состоялся поединок 12-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский "Реал" принимал "Райо Вальекано".

Игра проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась вничью.

Команда Карло Анчелотти доминировала на протяжении всего матча и создала несколько возможностей, чтобы забить гол, но реализация подвела игроков. Таким образом, "Реал" потерял три очка и вместе с этим первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Видео дня

"Реал" - "Райо Вальекано" - 0:0

"Реал": Кепа, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия (Кроос, 72), Вальверде, Модрич (Родриго, 70), Камавинга (Начо, 85), Беллингем, Хоселу, Винисиус

"Райо Вальекано": Димитриевский, Рацу, Мумин, Лежен, Эспино, Валентин, Паласон (де Фрутос, 86), Унаи Лопес (Трехо, 60), Сисс (Кике Перес, 61), Альваро Гарсия (Бебе, 75), де Томас (Фалькао, 75)

Предупреждения: Камавинга, 62, Винисиус, 74, Рюдигер, 90+7 - Рацу, 45, Сисс, 57, Трехо, 88, Димитриевский, 90+1, Лежен. 90+7

Обзор матча:

Мадридский "Реал" набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Лидирует в чемпионате "Жирона" Виктора Цыганкова и Артема Довбика, набравшая 31 балл. "Райо Вальекано" с 18 баллами занимает 9-е место.

В следующем туре чемпионата Испании "Реал" сыграет против "Валенсии" Романа Яремчука, а "Райо Вальекано" встретится с "Жироной" Цыганкова и Довбика.

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