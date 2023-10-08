Победу "Реалу" принесли голы Джуда Беллингема, Винисиуса Жуниора и Хоселу.

В субботу, 7 октября, состоялся поединок девятого тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский "Реал" принимал "Осасуну".

Игра проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась разгромной победой "сливочных" со счетом 4:0.

Подопечные Карло Анчелотти быстро повели в счете - уже на 9-й минуте после передачи Дани Карвахаля мяч в сетку ворот соперника отправил Джуд Беллингем. На старте второго тайма английский полузащитник оформил дубль, удвоив преимущество "Реала".

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На 65-й минуте отличился бразильский вингер "сливочных" Винисиус Жуниор, забивший с передачи Федерико Вальверде. На 70-й минуте Хоселу забил после передачи Винисиуса Жуниора, поставив точку в этой игре.

"Реал Мадрид" - "Осасуна" - 4:0

Голы: Беллингем, 9, 54, Винисиус, 65, Хоселу, 70

"Реал Мадрид": Кепа, Карвахаль (Васкес, 79), Чуамени, Рюдигер, Менди, Вальверде, Модрич (Браим Диас, 79), Камавинга (Кроос, 66), Беллингем (Себальос, 72), Хоселу, Винисиус (Родриго, 72)

"Осасуна": Эррера, Аресо, Давид Гарсия, Катена, Крус, Монкайола (Ибаньес, 80), Торро, Орос (Барха, 80), Рубен Гарсия (Арнаис, 70), Будимир (Авила, 70), Пенья (Рауль Гарсия, 80)

Предупреждения: Рюдигер, 40, Чуамени, 59 - Барха, 84, Давид Гарсия, 84

Обзор матча:

Стоит отметить отдельно фантастические результаты Джуда Беллингема в "Реале". Английский полузащитник забил больше голов в своих первых восьми матчах в Ла Лиге за "сливочных", чем в свое время Криштиану Роналду. В активе Беллингема 8 голов, против семи у Роналду.

В общем Джуд провел 10-й официальный матч за "Реал". В его активе 10 голов и 3 ассиста.

Напомним, Беллингем перешел в мадридский клуб из дортмундской "Боруссии" этим летом за 103 миллиона евро.

После 9-ти туров мадридский "Реал" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, заработав 24 очка. На второй строчке идет "Жирона" с 22 баллами. "Осасуна" с 10 очками занимает 10-е место.

В следующем туре чемпионата Испании "Реал" сыграет против "Севильи", а "Осасуна" встретится с "Гранадой".

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