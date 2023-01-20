Голы Винисиуса, Милитао и Себальоса принесли "Реалу" победу в кубковой дуэли.

В четверг, 19 января, состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором мадридский "Реал" играл с "Вильярреалом".

Встреча проходила на стадионе "Эль-Мадригал" и завершилась со счетом 3:2 в пользу "сливочных".

Подопечные Карло Анчелотти неудачно начали встречу: уже на четвертой минуте хозяева открыли счет благодаря голу Этьена Капу с передачи Жерара Морено. На 42-й минуте Саму Чуквезе укрепил преимущество "Вильярреала", ассистировал вновь Жерар Морено.

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На 57-й минуте "сливочные" сократили отставание в счете благодаря голу Винисиуса, точный пас ему отдал Даниель Себальос. На 69-й минуте защитник Эдер Милитао сравнял счет в этой встрече. На 86-й минуте матча полузащитник Даниель Себальос с передачи Марко Асенсио принес команде волевую победу и выход в четвертьфинал Кубка Испании.

"Вильярреал" - "Реал" - 2:3

Голы: Капу, 4, Чуквуезе, 42 - Винисиус, 57, Милитао, 69, Себальос, 86

"Вильярреал": Йоргенсен, Фойт (Манди, 52), Альбиоль (Куэнка, 46), Пау Торрес, Альберто Морено, Капу, Парехо, Алекс Баэна, Чуквуэзе, Пино (Моралес, 68), Жерар Морено

"Реал": Куртуа, Начо, Рюдигер, Милитао, Менди, Кроос (Себальос, 56), Вальверде, Камавинга, Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 56)

Предупреждения: Капу (8), Камавинга (36), Вальверде (72), Рейна (80), Алекс Баэна (85), Пау Торрес (88), Винисиус Жуниор (90), Рюдигер (90), Парехо (90)

Обзор матча:

Добавим, что украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных.

Следующий свой поединок мадридский "Реал" сыграет 22 января против "Атлетика" Бильбао в рамках 18-го тура чемпионата Испании по футболу.

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