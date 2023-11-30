Мадридский "Реала" выиграл все пять матчей в групповом раунде Лиги чемпионов.

В среду, 29 ноября, в рамках пятого тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА мадридский "Реал" противостоял итальянскому "Наполи".

Игра проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Испании и завершилась победой "сливочных".

Счет в игре открыли гости - на 9-й минуте форвард "Наполи" Джованни Симеоне забил после передачи Джованни Ди Лоренцо. Однако спустя всего две минут Родриго сравнял счет. На 22-й минуте "Реал" вышел вперед - гол с передачи Давида Алабы забил Джуд Беллингем.

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На старте второго тайма "Наполи" счет сравнял, отличился камерунский полузащитник Франк Замбо-Ангисса. Тем не менне добыть очки итальянцам в этой игре не удалось. На 84-й и 90+4-й минутах футболисты "Реала" забили еще дважды и вырвали победу в этой встрече. Голы забивали Нико Пас и Хоселу.

"Реал Мадрид" - "Наполи" - 4:2

Голы: Родриго, 11, Беллингем, 22, Пас, 84, Хоселу, 90+4 - Симеоне, 9, Замбо-Ангисса, 47

"Реал": Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди (Начо, 87), Вальверде, Кроос, Себальос (Хоселу, 57), Беллингем, Браим Диас (Пас, 65), Родриго (Васкес, 87)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Натан, Жуан Жезус (Дзаноли, 87), Замбо-Ангисса, Лоботка (Распадори, 87), Зелински (Эльмас, 65), Политано (Кайюсте, 78), Симеоне (Осимхен, 46), Кварацхелия

Предупреждения: Зелински, 49, Кайюсте, 90

Обзор матча:

Ворота "Реала" в этой игре защищал Андрей Лунин. Украинский вратарь получил 5,9 балла за эту игру от статистического портала Whoscored.

В другом поединке этой группы "Брага" сыграла вничью с берлинским "Унионом" (1:1).

"Брага" - "Унион" - 1:1

Голы: Джало 51 - Гозенс 42

"Брага": Матеус, Виктор Гомес (Мендес, 82), Фонте, Ниакате, Борха, Моутинью, Карвальо (Саатчи, 36), Саласар (Андре Орта, 82), Рикарду Орта, Джало (Фернандеш, 82), Банза (Абель Руис, 68)

"Унион": Реннов, Юранович, Кнохе, Диогу Лейте, Руссийон, Фолланд, Хедира (Ааронсон, 79), Тузар (Хаберер, 61), Лаидуни (Крал, 78), Гозенс, Беренс (Фофана, 62)

Предупреждения: Виктор Гомес 33, Саласар 45 - Кнохе 3, Тузар 39, Бонуччи 45, Хедира 54

Удаление: Ниакате 31

Обзор матча:

Мадридский "Реал" набрал 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы С. На второй позиции с 7 баллами идет "Наполи". "Брага" заработала 4 очка и занмаиет третье место. Квартет замыкает берлинский "Унион" с 2 очками в активе.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов "Реал" сыграет против "Униона", а "Наполи" встретится с "Брагой".

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